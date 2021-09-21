2021 Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Öğretmenler Günü'nün bu yılki tarihi

2021-2022 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, Öğretmenler Günü'nün bu yılki tarihi...