2021 Niğde Ramazan İmsakiyesi: Niğde'de akşam ezanı ne zaman okunacak? İlk iftar saat kaçta?
Ramazan'ın ilk iftarına artık saatler kaldı. Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden Niğdeliler, 2021 Ramazan imsakiyesinden 13 Nisan iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte bir yandan iftar için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iftar saati araştırması yapan Niğdeliler, Diyanet'in yayımladığı bilgileri sorguluyor. Peki, Niğde'de ilk iftar saat kaçta?
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Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan'a Niğde'de giren vatandaşların internette iftar saati aramaları hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Niğde'de iftar vakitlerini kontrol etmek için 2021 Ramazan imsakiyesi aramasında bulunuyorlar. Öte yandan sahur saatine yönelik araştırmalar da iftardan sonra hız kazanacak. İşte, 2021 Niğde Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti bilgisi...
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İmsakiyede yer alan bilgilere göre Niğde'de ilk iftar 19:22'de yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:36 olacak.
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Teravih namazı ise 21:42'de okunacak yatsı namazı ile birlikte eda edilecek.
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NİĞDE İMSAKİYE
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EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."