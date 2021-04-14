2021 Muş Ramazan imsakiyesi: Muş'ta akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ne zaman açılacak?

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ? "Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."