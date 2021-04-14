2021 Muş Ramazan imsakiyesi: Muş'ta akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ne zaman açılacak?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Muş için iftar vakitlerini sorguluyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Muş iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 ramazan imsakiyesiyle birlikte Muş'ta ikinci iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Peki, Muş iftar saat kaçta açılacak? Muş'ta iftara ne kadar kaldı?
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Muş'ta iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın ikinci gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Muş'ta imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 14 Nisan Muş iftar saati ve Muş 2021 ramazan imsakiyesi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 14 Nisan Çarşamba günü yani bugün Muş'ta iftar saat 18:56'da yapılacak.
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Teravih namazı ise 20:18'deki yatsı ezanı ile birlikte eda edilecek.
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Muş ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için bir önceki tablodan yaralanabilirsiniz.
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EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."