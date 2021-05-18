2021 MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den gelen son bilgiler
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerin başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 30 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar sürecek. Adaylar, tercih işlemlerini personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?
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MSÜ tercih işlemleri henüz bitmeden, bir yandan da tercih sonuçlarının ne zaman adayların erişimine açılacağı merak konusu oldu. Tercihlerini günler öncesinde tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. İşte, 2021 MSÜ tercihlerinde son bilgiler...
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilebileceği tahmin ediliyor.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.