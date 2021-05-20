2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MSÜ tercihlerinde son durum
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin sona ermesi ile birlikte, şimdi ise tercih sonuçları bekleniyor. Online olarak tercihlerini tamamlayan binlerce aday, MSÜ'den gelen açıklamalara odaklandı. Peki, 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 19 Mayıs'ta tercih ekranının kapanmasının ardından sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. İşte, 2021 MSÜ tercih sonuçlarında son durum ve gelişmeler...
2
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
3
Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilebileceği tahmin ediliyor.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.