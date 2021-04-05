2021 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan Pazar günü sona erdi. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Öte yandan tercih takvimi de merak konusu oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman?
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ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulandı. Gözler şimdi ilk olarak sonuç açıklaması ardından da tercih sürecinin başlayacağı tarihlerde. İşte, 2021 MSÜ hakkında bazı bilgiler...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.
Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak 81 ilde 95 merkezde düzenlenen sınavın sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.
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TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.
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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe ayrıntılara haberlerimizde yer vereceğiz.