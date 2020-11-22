2021 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM'den tarih bekleniyor!

2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.