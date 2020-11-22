2021 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM'den tarih bekleniyor!
Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanacak olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından alınacak başvurular için araştırmalar yeni yıl öncesi hız kazandı. Peki, MSÜ 2021 sınavı ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvuru tarihini sorguluyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
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2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.
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2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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SINAV NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.