2021 MSÜ sınavı ne zaman? İşte sınav ve başvuru tarihi bilgisi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği MSÜ sınavının 2021 etabı için araştırmalar hız kazandı. 2020 yılının bitmesine günler kala, sınava dair son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
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1
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2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) düzenlenecek. Uzun bir zaman olmasına rağmen, söz konusu sınav hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2021 MSÜ sınavı hakkında ayrıntılar...
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2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.
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2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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SINAV NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.