2021 MSÜ sınavı ne zaman? Araştırmalar hız kazandı!

Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanacak olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından alınacak başvurular için araştırmalar yeni yıl öncesi hız kazandı. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...