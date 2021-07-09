2021 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili idrak tarihi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili'nin 2021 yılında ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor, Müslümanlar bugünde camileri doldurup taşırıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler ışığında 2021 Mevlid Kandili'nin tarihi...