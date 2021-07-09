2021 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili idrak tarihi
2021 Mevlid Kandili için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesi idrak edilecek bu kutlu gece, milyonlarca insan tarafından ibadetler yapılarak, dualar edilerek ihya edilecek. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
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Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili'nin 2021 yılında ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor, Müslümanlar bugünde camileri doldurup taşırıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler ışığında 2021 Mevlid Kandili'nin tarihi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder.
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Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.