2021-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2021-MEB-EKYS) 14 Mart Pazar günü gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle 2021-MEB-EKYS sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve başvuruları 5-11 Şubat'ta alınan 2021-MEB-EKYS sınavının tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyorlar.
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EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre EKYS sonuçları nisan ayında açıklanacak. 14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.
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EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte yüz yüze olarak gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.