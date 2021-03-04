2021-MEB-EKYS sınav yerleri açıklandı - 2021-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgesi sorgulama
EKYS’ye (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) gireceklerin beklediği açıklama geldi. 2021-MEB-EKYS sınav yerleri açıklandı. "2021-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgesi sorgulama" ekranı erişime açıldı. İşte 2021-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgesi sorgulama ekranı...
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Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların sınav anında yanında bulundurması gereken belgelerden olan EKYS sınav giriş belgesi online sistem üzerinden sorgulanabilecek.
14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.