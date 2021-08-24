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Televizyon
Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 15:43 | 

2021 MasterChef yarışmacıları belli oldu - İşte MasterChef'in ana kadroya giren 16 yarışmacısı

2021 MasterChef yarışmacıları belli oldu. Yüzlerce adayın başvuruda bulunduğu MasterChef'te günler süren mücadeleler ardından 16 isim ana kadroya girdi. Yarışmanın ana kadrosunu merak eden izleyiciler, 16 yarışmacının isimlerini merak ediyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kimler girdi? İşte MasterChef'in ana kadroya giren 16 yarışmacısı...

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MasterChef 2021 yarışmacıları belli oldu. 16 kişiden oluşan ana kadro için yarışmacılar çeşitli etaplardan geçti. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılardan 16’sı, MasterChef 2021 sezonunun şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

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MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna özel tanıtım yayınlandı. Tanıtımda 16 yarışmacıya ait görüntüler yer alıyor.

Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek
Burcu Önal
Görkem Demiral
Hasan Biltekin
Tahsin Küçük
Eren Kaşıkçı
Mert Yılmaz
Safanur Bol
Emre Büber
Sergen Özen

3FATMA POLAT

FATMA POLAT

4MİLHAN ERDEM

MİLHAN ERDEM

5DİLARA BAŞARAN

DİLARA BAŞARAN

6İBRAHİM CİNGÖZLER

İBRAHİM CİNGÖZLER

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