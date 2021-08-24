2021 MasterChef yarışmacıları belli oldu - İşte MasterChef'in ana kadroya giren 16 yarışmacısı

MasterChef 2021 yarışmacıları belli oldu. 16 kişiden oluşan ana kadro için yarışmacılar çeşitli etaplardan geçti. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılardan 16’sı, MasterChef 2021 sezonunun şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.