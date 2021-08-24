2021 MasterChef yarışmacıları belli oldu - İşte MasterChef'in ana kadroya giren 16 yarışmacısı
2021 MasterChef yarışmacıları belli oldu. Yüzlerce adayın başvuruda bulunduğu MasterChef'te günler süren mücadeleler ardından 16 isim ana kadroya girdi. Yarışmanın ana kadrosunu merak eden izleyiciler, 16 yarışmacının isimlerini merak ediyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kimler girdi? İşte MasterChef'in ana kadroya giren 16 yarışmacısı...
MasterChef 2021 yarışmacıları belli oldu. 16 kişiden oluşan ana kadro için yarışmacılar çeşitli etaplardan geçti. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılardan 16’sı, MasterChef 2021 sezonunun şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.
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