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MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Birincillik ödülü ne? Eren mi yoksa Hasan mı? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklandı

#2021 Masterchef#Masterchef#2021 Masterchef Şampiyonu Kim Oldu

MasterChef'in 2022 sezonunun kazananı 14 Ocak 2022 tarihli bölümde belli oldu. Hasan ve Eren'in son ikiye kaldığı MasterChef'te şampiyon canlı yayında açıklandı. Eren ve Hasan final gecesinde tüm hünerlerini göstererek kendi imza tabaklarını hazırladılar. MasterChef jüri üyeleri kritik tadımın ardından kararlarını verdi. Öte yandan geçmiş sezonlardaki yarışmacılar da final gecesindeki canlı yayına katıldı. Peki, 2022 MasterChef sezonunu kim kazandı?

1/9MASTERCHEFTE KİM KAZANDI

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de büyük heyecan 14 Ocak Cumartesi akşamı son buldu. Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül bu yıl da otomobil olarak açıklandı. Yarışmanın başından beri favoriler arasında gösterilen Hasan ve Eren'in kaldığı finalde son oyunlar nefesleri kesti. Eren ve Hasan'ın aile üyeleri de final canlı yayınında konuk olarak yer aldı. İşte, 2022 MasterChef sezonunu kazananı...

2/9MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu Birincillik ödülü ne Eren mi yoksa Hasan mı MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklandı

MasterChef Türkiye 2022'de final gecesinin heyecanı canlı yayında devam etti. MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu bu akşam belli oldu. MasterChef’te finalist Hasan ve Eren, bir kez daha karşı karşıya geldi.

14 Ocak Cuma MasterChef final gecesinde yarışmacılar üçer yemekten oluşan iki menü hazırladı. Sonrasında canlı yayında imza tabakları ile kıyasıya mücadele edildi. Canlı yayında hazırlanan imza tabağı yemeği, MasterChef şampiyonunu belirledi.

Yarışmanın bu yılki büyük ödülü ise otomobil olarak belirlendi.

3/9DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye’de ilk günde yarışmacılardan üç yemek istenmişti. Bu yemekler; ilk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzeme ile yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası olan yemekti.

Üç oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.

4/9FİNAL GECESİNDE HANGİ YEMEKLER YAPILDI

FİNAL GECESİNDE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Üç oyunda oluşan final gecesinde önce Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan birer menü hazırlandı. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi.

Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı. MasterChef 158. bölümde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin verdiği puanlar ile MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu belli oldu.

5/9İLK OYUNDA KİM KAZANDI

İLK OYUNDA KİM KAZANDI?

Eren ve Hasan ilk olarak Türk mutfağından başlangıç, ana yemek, tatlıdan oluşan bir menü hazırladı. Şeflerin puanlaması sonrasında Eren 84, Hasan 82 puana yükseldi.

6/9İKİNCİ OYUNDA KİM KAZANDI

İKİNCİ OYUNDA KİM KAZANDI?

Günün ikinci oyununda ise başlangıç, ana yemek, tatlıdan oluşan uluslararası bir menü hazırlandı. Bu oyun sonrasında verilen puanlar, mühürlendi ve canlı yayında sonuçları açıklandı.

Verilen puanlar sonucu, Eren 108, Hasan 103 puana erişti.

7/9ÜÇÜNCÜ OYUNU KİM KAZANDI

ÜÇÜNCÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Büyük finalde son oyun ise yarışmacıların imza tabağı oldu. Canlı yayında yapılan bu yemekler, iki yarışmacının kendi özel tariflerinden oluştu.

Şeflerin bu yemekler için verdiği puanlar sonrasında MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu.

8/9MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de altı aylık maraton sona erdi. Aylarca süren mücadelenin ardından, MasterChef’te kazanan toplamda 134 puan alan Eren Kaşıkçı oldu.

İkinci olan Hasan ise 127 puan topladı.

9/9MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu Birincillik ödülü ne Eren mi yoksa Hasan mı MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklandı

Bu sonuçla birlikte Eren büyük ödülün sahibi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu.

 

 

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