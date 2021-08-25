2021 Masterchef eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte son bölüm özeti
MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık mücadelesi geride kaldı. Mavi takım ile kırmızı takım, 7 esnaf lokantası ile jüri üyelerinin karşısına çıktı.Günün sonunda yemeklerin en az dördünü daha başarılı yapan takım olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?
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MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacılarının mücadelesi 23 Ağustos itibariyle başlamıştı. MasterChef'te önce dokunulmazlık mücadelesi yaşandı ve ilk haftanın eleme adayları belirlendi. Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bu nedenle bireysel dokunulmazlık mücadelesi mavi takım arasında yaşandı.Gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.
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ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunu sonra Mavi takımda eleme potasına giren ilk yarışmacı belli oldu.
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Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi.Konseyde Hasan ve Tunahan dışındaki altı yarışmacı arasında oylama yapıldı.Oylamada ikinci eleme adayı olarak Tahsin belirlendi.
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KIRMIZI VE MAVİ TAKIM
MasterChef Türkiye’de ilk mavi takım kaptanı Burcu oldu. Burcu’nun kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim Eren oldu. Burcu'nun seçimleri ardından mavi-kırmızı takımlar netleşti. Takımlar şu şekilde oluştu: