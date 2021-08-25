2021 Masterchef eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte son bölüm özeti

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM MasterChef Türkiye’de ilk mavi takım kaptanı Burcu oldu. Burcu’nun kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim Eren oldu. Burcu'nun seçimleri ardından mavi-kırmızı takımlar netleşti. Takımlar şu şekilde oluştu:



MAVİ TAKIM: Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma, Tunahan



KIRMIZI TAKIM: Eren, Şükrü, Emre, Mert, İbrahim, Dilara, Sergen, Milhan