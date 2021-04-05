2021 Lisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans mezunu yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2021 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KPSS Lisans oturumu ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılacak KPSS Lisans oturumu, memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin belirlediği 2021 KPSS takvimi...
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.
KPSS ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL