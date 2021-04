2021 Lisans KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.



KPSS ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL