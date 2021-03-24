Gündem Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 17:03 | 24 Mart 2021 - 17:03

2021 LGS sınavı ne zaman? İşte MEB'in verdiği tarih

2020-2021 eğitim yılının ikinci döneminin başlaması ile birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de LGS tarihi oldu. 2021 LGS'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2021 LGS sınavı ne zaman?