2021 LGS ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih bilgisi
LGS kapsamındaki merkezi sınavın gelecek yıl yapılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, 2021 LGS ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. Bu gelişme ile birlikte öğrencilerin ve ailelerin araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.
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LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.