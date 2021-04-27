2021 LGS ne zaman yapılacak? İşte erteleme durumu hakkında son gelişmeler
'LGS ertelenecek mi? sorusu, Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi dolayısıyla pek çok öğrenci ve velisinin aklındaki soru işareti olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki Liselere Giriş Sınavı (LGS) için müracaatlarını gerçekleştiren öğrenciler, çalışmalarına da aralıksız devam ederken bu soruya yanıt aramaya başladı. Peki, 2021 LGS ne zaman yapılacak?
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LGS sınavının ertelenme durumu, öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından LGS sınavına gözler çevrildi. Veli ve öğrenciler MEB'in yapacağı açıklama ile 'LGS sınavı ertelenecek mi?' sorusuna yanıt alacaklar. LGS oturumunun akıbeti vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiyelere göre netleşecek. İşte, en son gelişmeler...
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Milli Eğitim Bakanlığı'nıun yetki alanında yer alan LGS, vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiyelere göre yön kazanacak. Sınavın gerçekleşeceği tarihlerde herhangi bir olumsuzluk öngörülmesi halinde LGS sınavı Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, karar merci ise Kabine Toplantısı olacak.