Gündem Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 10:52 | 30 Kasım 2020 - 10:52

2021 LGS ne zaman? İşte LGS hakkında tarih bilgisi

Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de LGS tarihleri oldu. 2021 LGS'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2021 LGS ne zaman?