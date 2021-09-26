2021 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK üçüncü yurt yedek sonuçları sorgulama
KYK yedek yurt yerleştirmelerine devam ediyor. 2. yedek yurt başvuru sonuçları 23 Eylül tarihinde açıklanmıştı, sıra üçüncü yedek yerleştirmelerde. Başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek. Peki, 2021 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK üçüncü yurt yedek sonuçları sorgulama hakkında detaylar...
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1
KYK yurt başvuru sonuçları için yedek yerleştirmeler için süreç devam ediyor. İlk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de yapıldı. Üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek.
2
HER PAZARTESİ VE PERŞEMBE DEVAM EDECEK
Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
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YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.
4
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.