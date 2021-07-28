2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte KYK başvurularında son bilgiler
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu gelişme sonrası KYK yurt başvuruları gündem oldu. Peki, 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
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KYK yurt başvuruları, YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından en çok merak edilen konulardan oldu. Lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kurdukları şehirlerdeki KYK yurtlarında barınmak isteyen vatandaşlar, 2021 başvurularındaki son durumu sorguluyor. İşte, KYK başvurularında son bilgiler...
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.