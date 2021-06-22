2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurularında son gelişmeler

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı yüz binlerce üniversiteli adayının bir numaralı gündem maddesi oldu. Haziran ayının gelmesi ve üniversitelerin eğitim dönemine başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, 2021 KYK yurt ve burs başvurularına odaklanan vatandaşlar, "KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KYK yurt başvuru süreci hakkında detaylar...