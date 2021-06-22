2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurularında son gelişmeler
Üniversite sınavına kısa süre kalması ile birlikte gözler bu kez Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına çevrildi. 2021 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı yüz binlerce üniversiteli adayının bir numaralı gündem maddesi oldu. Haziran ayının gelmesi ve üniversitelerin eğitim dönemine başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, 2021 KYK yurt ve burs başvurularına odaklanan vatandaşlar, "KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KYK yurt başvuru süreci hakkında detaylar...
2
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
3
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.