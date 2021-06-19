Gündem Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 21:51 | 19 Haziran 2021 - 21:51

2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurularında son durum!

Üniversite sınavına kısa süre kalması ile birlikte gözler bu kez Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına çevrildi. 2021 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman?