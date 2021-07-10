2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

"Çadır kiraları yüksek" Kurbanlık satmak isteyen yetiştiricilerin, büyükşehirlerde her ilçede farklı olmak üzere satış yerlerine çadır kirası ödediğini, fiyatların illere ve ilçelere göre farklılık gösterdiğini belirten Bayraktar, şunları ifade etti:



"Kurban satıcıları 15 gün kaldıkları sürede Ankara'da 4 bin lira ile 6 bin 500 lira, İstanbul'da 16 bin lira ile 22 bin lira, İzmir'de 5 bin lira ile 7 bin 500 lira arasında çadır kirası ödemektedirler. Hayvan satış yerleriyle ilgili olarak belediye başkanlarımız mümkünse buralardan ücret almasınlar ya da uygun fiyattan kiralasınlar."



Bayraktar, kurbanlıkların nakliye giderlerinin de önemli bir masraf kalemi oluşturduğuna dikkati çekerek, talebe bağlı olarak artan nakliye fiyatlarının kurban satış fiyatlarına etkisini azaltabilmek için mutlaka denetimlerin yapılması ve fırsatçılığa müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.



"Kasaplara yaklaşık 664 milyon lira ödenecek"



Kurban Bayramı'nın kasaplar için önemli bir gelir kapısı olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta ortalama 200 lira, büyükbaşta ise ortalama 800 lira civarında ücret almaktadır. Kurbanlıkların yarısının kasaplar tarafından ücreti mukabilinde kesileceği tahminiyle bu bayram kasapların kazancının toplamda 664 milyon lirayı bulması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, birçok dernek ve vakfın, vekaletle kurban kesme faaliyetinde bulunduğunu hatırlatarak, kurban kesimi yurt içinde yapılıp, etler yurt dışındaki Müslümanlara gönderilirse üreticinin ve hayvancılığın korunmuş olacağını vurguladı.



Kovid-19 ile mücadele



Bayraktar, Kurban Bayramı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken kutlanacağına işaret ederek şu uyarılarda bulundu:



"Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uymalı, maskelerini mutlaka takmalı ve kişisel hijyene dikkat etmelidir. Bu yıl da pazarlığımızı birbirimize dokunmadan, sözlerimizle ve gözlerimizle yapalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım."