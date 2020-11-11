2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Gelecek yılın tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, 2021 kurban bayramının hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan 2021 kurban bayramının ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2021 kurban bayramına yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına rağmen başladı. Kurban ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
3
Abone Ol
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
4
Abone Ol
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 20 Temmuz 2021'de dördüncü ve son günü ise 23 Temmuz'da idrak edilecek.1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.