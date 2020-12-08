2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte resmi tarih bilgisi
2021 Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar erkenden başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 2020 yılı Kurban Bayramı'nı idrak eden vatandaşlar, gelecek yılın tatil planlarını şimdiden şekillendirmek adına 2021 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu ve hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman?
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1
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Hem dini vazifelerini hem de seyahat planlarını yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden gelecek yıl Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgileri sorgulayan vatandaşlar, tatmin edici bilgi almak istiyor. İşte, "2021 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
2
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
3
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İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.