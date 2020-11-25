2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'ten alınan tarih bilgisi
Gelecek yılın Kurban Bayramı tarihi, hem kurban kesecek olan vatandaşları hem de tatil planları yapan vatandaşları oldukça meraklandırdı. Tatil planlarını 2021 Kurban Bayramı tatiline göre ayarlamak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi araştırıyorlar. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman?
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1
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Kurban Bayramı'nın da ne zaman kutlanacağını merak etmeye başladı. Yaz tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra kutlanan Kurban Bayramı'nın gelecek yıl hangi tarihlere denk geldiğini sorguluyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı hakkında ayrıntılar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
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İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.