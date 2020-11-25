2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'ten alınan tarih bilgisi

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR? 1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.



2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.



3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.



4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.



5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.



6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.



7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.



