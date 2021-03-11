2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 2021 Kurban Bayramı'nın tarihi oldu. Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi...