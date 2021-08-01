2021- KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri soruları için gözler ÖSYM ekranında
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bugün gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. KPSS'nin ilk oturumuna giren adaylar şimdiden soru-cevap araştırması yapıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri soruları için gözler ÖSYM ekranında. Peki, 2021- KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.
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KPSS soruları ne zaman yayınlanır?
Daha önceki sınavlar göz önüne alındığında KPSS 2021'nde çıkan sınav soruları ve cevap anahtarının da 1 hafta içerisinde online platform üzerinden yayınlanması bekleniyor. KPSS soruları ve cevapları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılıyor.
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KPSS 2021 SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.
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Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.