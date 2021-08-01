2021- KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri soruları için gözler ÖSYM ekranında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.