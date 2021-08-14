2021-KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? ÖSYM'den adaylara uyarı
ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı geldi. Sınavda adayların, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Peki, 2021-KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 15 Ağustos'ta yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı. İşte, 2021-KPSS ÖABT hakkında son gelişmeler...
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ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2021-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2021 KPSS ÖABT 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
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Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.