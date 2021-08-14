2021-KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? ÖSYM'den adaylara uyarı

Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.



Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.



