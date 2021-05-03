2021 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans sınav ve başvuru takvimi

Mayıs ile birlikte, memur adaylarının bir numaralı gündem maddesi KPSS başvuruları oldu. KPSS başvuruları için tarihler belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi kılavuzuna göre KPSS başvuruları, Mayıs ayında başlayacak. Sınav ise 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek. İşte, KPSS Lisans sınav ve başvuru takvimi