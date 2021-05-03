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Haber Giriş: 03 Mayıs 2021 - 18:51 | 

2021 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans sınav ve başvuru takvimi

2021 Lisans KPSS başvuruları, pek çok memur adayı tarafından heyecanla ve sabırla bekleniyordu. KPSS tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla beklenilen 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından oturumların tarihleri de kesinleşti. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

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Mayıs ile birlikte, memur adaylarının bir numaralı gündem maddesi KPSS başvuruları oldu. KPSS başvuruları için tarihler belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi kılavuzuna göre KPSS başvuruları, Mayıs ayında başlayacak. Sınav ise 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek. İşte, KPSS Lisans sınav ve başvuru takvimi

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ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

3OTURUM TARİHLERİ

OTURUM TARİHLERİ

OTURUM TARİHLERİ2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

4BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir.

Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

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