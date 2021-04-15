2021 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimi

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL



