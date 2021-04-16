2021 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi: Kocaeli'de akşam ezanı ne zaman okunacak, iftar saat kaçta?
Mübarek Ramazan ayının bu yılki ilk cuma gününe oruç tutarak giren Kocaelili vatandaşlar, akşam ezanı saati yaklaştıkça bir yandan iftar hazırlıkları yapıyor bir yandan da Diyanet'in açıkladığı iftar saati bilgisini sorguluyor. Peki, Kocaeli'de iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak?
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Bu akşam Ramazan'ın 4. gün orucuna niyetli giren vatandaşlar, iftar saati sorgulamalarına hız verdi. Kocaeli'nde ikamet eden kişilerde, gün gün yayınlanan Ramazan İmsakiye bilgisinden şehirleri için iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İşte, 2021 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi bilgileri...
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Kocaeli'de iftar için geri sayım başladı. Kocaeli'de iftar saati bu akşam 19:47 olarak İmsakiyelerde yer alıyor.
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Teravih namazı ise yatsı ezanının 21:13'de okunmasının ardından evlerde eda edilecek.
Sahur için imsak vakti ise 04:42'de girecek.
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ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKÜMÜ NEDİR?
Diyanet bu soruya şu yanıtı veriyor;
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).