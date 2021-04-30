2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'den son bilgiler

2021 Kaymakamlık Sınavı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Henüz başvuru takvimi açıklanmayan sınav için ilk olarak başvuru sonra da sınav tarihi merak ediliyor. İşte, 2021 Kaymakamlık Sınavı hakkında ayrıntılar...