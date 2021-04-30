2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'den son bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı resmi tarihleri sorguluyor. Peki, 2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 Kaymakamlık Sınavı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Henüz başvuru takvimi açıklanmayan sınav için ilk olarak başvuru sonra da sınav tarihi merak ediliyor. İşte, 2021 Kaymakamlık Sınavı hakkında ayrıntılar...
2
2021 yılı Kaymakamlık Sınavının ne zaman yapılacağına yönelik bir açıklama henüz yok.
3
Konuya dair ÖSYM'den açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
4
2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da uygulanmıştı.
5
Sınava başvurular, 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmış, adaylar sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde erişim sağlamıştı.