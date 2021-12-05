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Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 00:02 | 

2021-İSG/2 ne zaman? İşte İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl ikinci kez organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavlar bu yıl, Mayıs ve Aralık aylarında yapılacak. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman?

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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) için geri sayım başladı. Yılda iki kez düzenlenen ve bu yılın son etabı için başvuru süreci tamamlanan İSG sınavına artık kısa bir süre kaldı. İşte, İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi...
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık 2021'de organize edilecek.

Bu sınavın başvuruları 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında alındı.

Sonuçları ise 6 Ocak 2022'de adayların erişimine açılacak.

3SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, İSG/2 sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını duyurdu.

12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden görüntülenip alınabilecek.

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