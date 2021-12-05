Gündem Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 00:02 | 05 Aralık 2021 - 00:02

2021-İSG/2 ne zaman? İşte İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl ikinci kez organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavlar bu yıl, Mayıs ve Aralık aylarında yapılacak. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman?