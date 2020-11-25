2021 Grammy Ödülleri için adaylar belli oldu! İşte, Grammy adayları

63. Grammy Ödülleri ocak ayında sahiplerini bulacak. Trevor Noah'ın sunacağı törende pek çok dalda ödüller sahibini bulacak. 9 dalda aday gösterilen Beyonce ve 6 dalda aday gösterilen Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa törende öne çıkan isimler olacak. Peki, Grammy Ödülleri için adaylar kimler olacak? İşte, o bilgiler