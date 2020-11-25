2021 Grammy Ödülleri için adaylar belli oldu! İşte, Grammy adayları
2021 Grammy ödülleri adayları belli oldu. Her yıl görkemli etkinliklerle düzenlenen Grammy, bu yıl pandemi dolayısıyla biraz daha soluk bir görüntü çizecek. Çeşitli önlemler dolayısıyla eski ihtişamından uzak bir törene sahip olması beklenen 2021 Grammy Ödülleri için adaylar belli oldu. Beyonce'nin 9 dalda aday olduğu Grammy ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahibini bulacak. İşte, 2021 Grammy Ödülleri aday listesi
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63. Grammy Ödülleri ocak ayında sahiplerini bulacak. Trevor Noah'ın sunacağı törende pek çok dalda ödüller sahibini bulacak. 9 dalda aday gösterilen Beyonce ve 6 dalda aday gösterilen Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa törende öne çıkan isimler olacak. Peki, Grammy Ödülleri için adaylar kimler olacak? İşte, o bilgiler