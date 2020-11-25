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Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 11:41 | 

2021 Grammy Ödülleri için adaylar belli oldu! İşte, Grammy adayları

2021 Grammy ödülleri adayları belli oldu. Her yıl görkemli etkinliklerle düzenlenen Grammy, bu yıl pandemi dolayısıyla biraz daha soluk bir görüntü çizecek. Çeşitli önlemler dolayısıyla eski ihtişamından uzak bir törene sahip olması beklenen 2021 Grammy Ödülleri için adaylar belli oldu. Beyonce'nin 9 dalda aday olduğu Grammy ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahibini bulacak. İşte, 2021 Grammy Ödülleri aday listesi

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63. Grammy Ödülleri ocak ayında sahiplerini bulacak. Trevor Noah'ın sunacağı törende pek çok dalda ödüller sahibini bulacak. 9 dalda aday gösterilen Beyonce ve 6 dalda aday gösterilen Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa törende öne çıkan isimler olacak. Peki, Grammy Ödülleri için adaylar kimler olacak? İşte, o bilgiler

2Yılın kaydı
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 Yılın kaydı

BLACK PARADE (Beyoncé)

COLORS (Black Pumas)

ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

CIRCLES (Post Malone)

SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

3Yılın albümü
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 Yılın albümü

“Chilombo”

“Black Pumas (Deluxe Edition)”

“Everyday Life” — Coldplay

“Djesse Vol.3” — Jacob Collier

 “Women in Music Pt. III” — HAIM

“Future Nostalgia” — Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” — Post Malone

“Folklore” — Taylor Swift

4Yılın şarkısı
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Yılın şarkısı

BLACK PARADE (Beyoncé)

THE BOX (Roddy Ricch)

CARDIGAN (Taylor Swift)

CIRCLES (Post Malone)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

I CAN'T BREATHE (H.E.R.)

IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

5En iyi yeni sanatçı
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En iyi yeni sanatçı

INGRID ANDRESS

PHOEBE BRIDGERS

CHIKA

NOAH CYRUS

D SMOKE

DOJA CAT

KAYTRANADA

MEGAN THEE STALLION

6En iyi pop solo performans
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En iyi pop solo performans

YUMMY (Justin Bieber)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

WATERMELON SUGAR (Harry Styles)

CARDIGAN (Taylor Swift)

7En iyi pop ya da ikili performans
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En iyi pop ya da ikili performans

UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)

DYNAMITE (BTS)

RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)

EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)

8En iyi geleneksel pop vokal albüm
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En iyi geleneksel pop vokal albüm

LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian

TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)

AMERICAN STANDARD (James Taylor)

UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)

JUDY (Renée Zellweger)

9En iyi pop vokal albüm
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En iyi pop vokal albüm

CHANGES (Justin Bieber)

CHROMATICA (Lady Gaga)

FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)

FINE LINE (Harry Styles)

FOLKLORE (Taylor Swift)

10En iyi rock performansı
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En iyi rock performansı

SHAMEIKA (Fiona Apple)

NOT (Big Thief)

KYOTO (Phoebe Bridgers)

THE STEPS (HAIM)

STAY HIGH (Brittany Howard)

DAYLIGHT (Grace Potter)

11En iyi metal performans
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En iyi metal performans

BUM-RUSH (Body Count)

UNDERNEATH (Code Orange)

THE IN-BETWEEN (In This Moment)

BLOODMONEY (Poppy)

EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)

12En iyi R&B performansı
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En iyi R&B performansı

LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)

BLACK PARADE (Beyoncé)

ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)

GOAT HEAD (Brittany Howard)

SEE ME (Emily King)

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