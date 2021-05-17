2021 Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman, Türkiye katılacak mı?

2021 Eurovision Şarkı Yarışması aynı zamanda 65. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. 2020 yarışması'nın Avrupa Yayın Birliği tarafından iptal edilmesinden sonra 2020 yarışması'na ev sahipliği yapması planlanan Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'in ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. Hollanda son ev sahipliğini 1980 yarışmasına ev sahipliği yapmıştı.
Yarışma Avrupa Yayın Birliği ve AVROTROS, Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ile birlikte organizasyonluğunda Yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs Final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak. EBU, 2020 ve 2021 yarışmaları arasındaki devirleri tartıştı ve birçok katılımcı ülke, onları 2020'de temsil edecek olan aynı katılımcıları seçmeyi tercih etti.
Yarışmaya 39 ülke katılacak. Önceki yarışmada geri döneceğini açıklayan Bulgaristan ve Ukrayna en son katılımları 2018 yılından sonra geri dönme karar almıştır.
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Avrupa Şarkı Yarışması'nda (Eurovision) bu yıl birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü, ikinci yarı final 20 Mayıs 2021 Perşembe günü ve büyük final 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek. Yarışmacılar ve heyetlerinin yetkilendirilmiş basın ve hayranlar huzurunda sunulduğu "Turkuaz Halı" ve Açılış Töreni etkinlikleri 16 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Limanı'nda gerçekleştirilecek.
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Türkiye, TRT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.