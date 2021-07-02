2021 emekli temmuz zammı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarında!
Emekli maaşı ne kadar olacak sorusu, öne çıkan konular arasında yer almaya devam ediyor. Emekli ve memur temmuz zammı için gözler ekonomide açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu ay yayınlanacak olan enflasyon oranları emekli temmuz zammını netleştirecek. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon mayısta 0.89 yükseldi, yıllık yüzde 16,59 arttı. İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösterdi. Peki, emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak? İşte, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detaylar.
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Emekli ve memur zamları için milyonlarca vatandaş TÜİK’den gelecek enflasyon açıklamasına kilitlendi. Temmuz zamları için belirleyici olan enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zamlı maaşların bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.
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EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek.
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ENFLASYON VERİLERİ BU AY AÇIKLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE mayısta aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 16,59 artmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önlerindeki en önemli ve en öncelikli sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Büyüme hedeflerimizden feragat etmeksizin enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz." demişti.
Elvan, temmuz ayından itibaren Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrar Komitesinin düzenli olarak aylık toplantılarına başlayacağını da duyurmuştu.
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1-6 AYLIK RAKAM BELİRLİYOR
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
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ENFLASYON MAYISTA HIZ KESTİ
SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.
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YÜZDE 7 ÜZERİ YÜKSEK OLASILIK
İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz’da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.
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ÖDEME ERKENE ALINABİLİR
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28’ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.