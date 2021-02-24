2021-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu yayınlandı - 2021-DİB-MBSTS başvuru ekranı

2021-DİB-MBSTS başvuruları 24 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM, 2021-DİB-MBSTS başvuru kılavuzunu paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. Adaylar, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden 2021-DİB-MBSTS başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.
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1
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2021-2021-DİB-MBSTS başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı sınav 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM'den yapılan duyuruda "Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
3
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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
4
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Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.