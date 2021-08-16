2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih kılavuzunda

Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması ön görülüyor.