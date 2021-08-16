2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih kılavuzunda
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 11 Temmuz'da tamamlanmıştı. Yaklaşık 1 ay sonunda DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden açıklandı. Puanlarına göre tercihte bulunacak adaylar, tercih tarihi ve kılavuzuna ilişkin detayları bekliyor. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
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DGS sonuç duyurusu ardından tercih süreci için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması ön görülüyor.
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2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS yerleştirmeleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
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Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.