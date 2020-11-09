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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 17:09 | 

2021 DGS sınavı ne zaman? İşte son ayrıntılar

2021 DGS sınavına yönelik araştırmaları henüz yeni yıla uzun bir zaman dilimi olmasına rağmen yoğun şekilde sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin gelecek yıl takvimi hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman?

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İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş kapsamında uygulanan DGS'de gelecek yılın sınav tarihi, 2020 tercih ve yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2021 DGS oturumunu hangi tarihte yapacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

22021 DGS NE ZAMAN
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2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.

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Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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