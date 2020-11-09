2021 DGS sınavı ne zaman? İşte son ayrıntılar

İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş kapsamında uygulanan DGS'de gelecek yılın sınav tarihi, 2020 tercih ve yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2021 DGS oturumunu hangi tarihte yapacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...