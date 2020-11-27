2021 DGS ne zaman? Yüz binlerce kişi katılım sağlayacak!
2021 DGS sınavına ilişkin tarih araştırmaları, kasım ayının son günlerinde yoğunlaştı. 2020-2021 eğitim yılının sonunda DGS'ye girerek puan almak ve bu kapsamda tercih yapmak isteyen binlerce aday, DGS'nin gelecek yılki etabını sorgulanıyor. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aday öğrenciler söz konusu sınavın 2021 tarihini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.
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Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.