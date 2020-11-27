Gündem Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 21:32 | 27 Kasım 2020 - 21:44

2021 DGS ne zaman? Yüz binlerce kişi katılım sağlayacak!

2021 DGS sınavına ilişkin tarih araştırmaları, kasım ayının son günlerinde yoğunlaştı. 2020-2021 eğitim yılının sonunda DGS'ye girerek puan almak ve bu kapsamda tercih yapmak isteyen binlerce aday, DGS'nin gelecek yılki etabını sorgulanıyor. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?