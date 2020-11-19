2021 DGS ne zaman? Sınav takvimi şimdiden araştırılıyor!
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aday öğrenciler söz konusu sınavın 2021 tarihini sorguluyor. Peki, 2021 DGS ne zaman yapılacak?
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2021 DGS sınavına yönelik araştırmalar yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. Söz konusu DGS'nin 2020 yılına ait tüm işlemlerinin tamamlanması ile birlikte şimdi de gelecek yılki etabı sorgulanıyor. İşte, 2021 DGS hakkında ayrıntılar...
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2021 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.