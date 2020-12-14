2021 DGS ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi hakkında ayrıntılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen ve iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için başvuru tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...