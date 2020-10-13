2021 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi araştırılıyor

2021 DGS NE ZAMAN? Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.



Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.



Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.