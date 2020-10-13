2021 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi araştırılıyor
İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş kapsamında uygulanan DGS'de gelecek yılın sınav tarihi, 2020 tercih ve yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2021 DGS oturumunu hangi tarihte yapacağı araştırılıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman?
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2021 DGS sınavına yönelik araştırmaları henüz yıla yıla uzun bir zaman dilimi olmasına rağmen yoğun şekilde sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin gelecek yıl takvimi hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.