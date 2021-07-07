2021 DGS ne zaman? DGS sınav giriş yerleri açıklandı!

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.



11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



