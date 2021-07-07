2021 DGS ne zaman? DGS sınav giriş yerleri açıklandı!
DGS sınav giriş yerleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sınav giriş yerlerinin yazacağı sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. Peki, 2021 DGS ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DGS hakkındaki araştırmalar hız kazandı. DGS 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak sınav için başvurular geride kalmıştı. Sınava katılım sağlayacak adaylar ise sınav giriş belgelerine odaklandı. İşte, 2021 DGS'de son durum...
2
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
3
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.