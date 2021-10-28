2021-DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM tarih verdi
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından bir lisans programına yerleşen öğrencilerin kayıt takvimi gündeme geldi. Peki, 2021-DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?
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1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-21 Ekim'de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise kayıtlar sorgulanıyor. İşte, 2021 DGS ek yerleştirme kayıt takvimi...
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DGS EK KAYIT TAKVİMİ
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-5 Kasım'da yapılacak.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından ise 2 Kasım'dan itibaren 3 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıtlar gerçekleştirilebilecek.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurması gerekiyor.