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Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 11:37 | 

2021-DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından bir lisans programına yerleşen öğrencilerin kayıt takvimi gündeme geldi. Peki, 2021-DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-21 Ekim'de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise kayıtlar sorgulanıyor. İşte, 2021 DGS ek yerleştirme kayıt takvimi...

2DGS EK KAYIT TAKVİMİ

DGS EK KAYIT TAKVİMİ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-5 Kasım'da yapılacak.

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından ise 2 Kasım'dan itibaren 3 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıtlar gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurması gerekiyor.

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