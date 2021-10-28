2021-DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-21 Ekim'de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise kayıtlar sorgulanıyor. İşte, 2021 DGS ek yerleştirme kayıt takvimi...