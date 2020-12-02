2021 DGS başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen ve iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, 2021 DGS ne zaman? DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
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2021 yılına kısa bir süre kala DGS'nin başvuru süreci ve sınav tarihine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Söz konusu sınavın yılda tek kez yapılan oturumuna katılım sağlamak isteyen kişiler, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
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2021 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.