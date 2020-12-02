Gündem Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 13:27 | 02 Aralık 2020 - 13:28

2021 DGS başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen ve iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, 2021 DGS ne zaman? DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?