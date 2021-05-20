Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 12:04 | 20 Mayıs 2021 - 12:05

2021 Cadılar Bayramı ne zaman? İşte Cadılar Günü hakkında bilgi

Dünyada birçok ülkede, özellikle de ABD ve Batı Avrupa'da kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor. Peki, 2021 Cadılar Bayramı ne zaman?