2021 Cadılar Bayramı ne zaman? İşte Cadılar Günü hakkında bilgi
Dünyada birçok ülkede, özellikle de ABD ve Batı Avrupa'da kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor. Peki, 2021 Cadılar Bayramı ne zaman?
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Cadılar Bayramı, çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen kişiler bugünde doyasıya eğleniyor. Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. İşte, 2021 Cadılar Bayramı hakkında bilgi...
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CADILAR BAYRAMI HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR
Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir.
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Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.
31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.
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CADILAR BAYRAMI NEDİR?
Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da kasabanın evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır.
Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.
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19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.
Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.